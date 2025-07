Neues Sommerprogramm im Gasteig HP8: Der Gasteig HP8 als Sommer-Spielplatz

Im August hat der Gasteig HP8 zum ersten Mal ein buntes Sommer-Ferien-Angebot für Kinder und Erwachsene: Kinderspiele, Kreatives und Kulinarik.

„Sommerflaute? Nicht im Gasteig HP8!“, sagt Gasteig-Chefin Stephanie Jenke. „Bei uns wird gespielt. Aber nicht wie sonst auf der Geige oder Posaune, sondern mit Hüpfseilen, Wurfringen oder einfach Vier Gewinnt. Wir wollen, dass Kinder und Familien bei uns Ferien daheim machen können – direkt an der Isar.“

Vom 4. bis zum 24. August verwandelt sich der Gasteig in einen großen Spielplatz: Zwischen 10 und 16 Uhr dürfen Kinder täglich auf der Kulturinsel auf Dosen oder Stelzen laufen und mit Federballschlägern oder Hula-Hoop-Reifen spielen. Die Elemente des Spielkistl-Bauwagens wie Mini-Trampoline, Riesen-Kreisel und Wippen sorgen gratis für Bewegung. „Was draußen auf der Kulturinsel außerdem immer geht, ist unser großes Schachbrett“, sagt Stephanie Jenke. „Hier können alle gegeneinander antreten – den ganzen Sommer lang.“

In der Halle E warten Brettspiele der Münchner Stadtbibliothek und Indoor-Spiele des Spielmobils auf große und kleine Besuchende. Auch die interaktive Videoinstallation „Aurum“ des Künstlerkollektivs „We Are Video“ kehrt auf die LED-Wand in die Halle E zurück. Sich bewegen und mitmachen sind hier angesagt. Zusätzlich kann man im Laufe des August Kästchenhüpfen – mitten zwischen gemütlichen Sitzmöbeln, die zum Ausruhen und Entspannen einladen. Kaffee, Getränke und Snacks bietet das Lese-Café Deli täglich von 10 bis 18 Uhr.



Im zweiten Geschoss der Halle E sorgt die Münchner Stadtbibliothek für noch mehr Ferien-Stimmung. Unter dem Motto „Dein Ort – Gemeinsamer Ort“ bietet sie eine freie Fläche für unterschiedlichste Mitmach-Ideen: Alle können dort in einem Zeitraum von 16 Minuten bis zu 16 Stunden kreativ machen, wozu sie Lust haben: Yoga oder tanzen, lesen oder Karten spielen, basteln oder musizieren. Das geht allein – viel schöner ist es aber gemeinsam mit anderen. Mitmachen ist kostenlos, eine Vorab-Reservierung ist sinnvoll (bis 31. August).

Auch das Restaurant GAiA auf dem HP8-Gelände hat spezielle Sommer-Events auf der Karte: Unter dem Motto „Endless Summer“ erklingen an den Wochenenden auf der Terrasse Sommer-Sounds – freitags und samstags mit DJ-Sets, sonntags live gespielt, zum Beispiel von der Bossanova-Band „Na Pegada“. Ein Outdoorgrill, Wein-Tastings und lateinamerikanische Tänze für die Großen und Pizza-Kurse für die Kleinen runden den Sommer im Gasteig HP8 ab (bis 7. September).