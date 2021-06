Neues Ultraschallgerät für die Nothilfe in Dachau

In Corona-Zeiten ist die Lungendiagnostik verstärkt in den Fokus des Interesses gerückt. Jetzt wurde die Notaufnahme des Helios Amper-Klinikums mit einem hochmodernen Ultraschallgerät ausgestattet. Verletzungen oder Entzündungen der Lunge können bildlich noch präziser dargestellt und somit schneller erkannt werden.

Die Lunge ist eines der wichtigsten und gleichzeitig empfindlichsten Organe des menschlichen Körpers. Die Expertinnen und Experten im Lungenzentrum des Helios Amper-Klinikums Dachau sind spezialisiert auf die Diagnostik und interdisziplinäre Behandlung von Atemwegserkrankungen sowie Tumoren der Lunge und des Brustkorbs. Ein neues Ultraschallgerät mit verbesserten Funktionen unterstützt jetzt die Ärztinnen und Ärzte bei der Lungendiagnostik. Die Sonografie, im Alltag oft Ultraschall genannt, ist ein Verfahren, mit dem organisches Gewebe untersucht wird.

„Das Gerät bietet eine verbesserte bildliche Darstellung der Lunge“, erläutert Dr. Levani Shoshiashvili, Leiter des Lungenzentrums am Amper-Klinikum. „Ein Beispiel: Wenn wir die Lunge eines Patienten im Ultraschall betrachten, werfen die Rippen im Brustkorb Schatten. Das neue System rechnet diesen Rippen-Schatten heraus, sodass wir versteckte Lungentumore oder -entzündungen besser erkennen können.“

Innovative Lungendiagnostik für Covid-19-Patienten

Gerade in Corona-Zeiten ist das neue System sehr wertvoll: „Viele Patienten mit Covid-19 leiden nicht nur an Luftnot, sondern auch an einer eingeschränkten Pumpleistung des Herzens – und haben dadurch ein erhöhtes Krankheitsrisiko“, erklärt der leitende Oberarzt Dr. Shoshiashvili. „Mithilfe des Ultraschallgeräts erhalten wir Informationen zur Herzfunktion früher und können so das Risiko und den Krankheitsverlauf besser einschätzen und entsprechend therapieren.“

Neben den optimierten Funktionen im Bereich der Lunge und des Herzens ist die Sonographie der inneren Organe eine wichtige Basisuntersuchung bei einer Vielzahl weiterer Erkrankungen. „Eine moderne Ausstattung bietet uns wesentliche Vorteile“, so Alexander von Freyburg, leitender Oberarzt der Nothilfe. „Zahlreiche technische Features unterstützen uns als Anwender, um die Diagnose schneller und präziser stellen zu können.“ Mit der aktuellen Anschaffung des bereits zweiten Ultraschallgerätes für die zentrale Notaufnahme können Wartezeiten verkürzt und die parallele Versorgung kritisch kranker Patienten weiter verbessert werden.