Neufahrzeuge auf Autotransportzug beschädigt – Circa 50.000 Euro Vandalismusschaden – Bundespolizei sucht nach Zeugen

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag (13./14. November) wurden am Umschlagbahnhof Milbertshofen mehrere Neufahrzeuge, die sich auf einem Autotransportzug befanden, beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Insgesamt zwölf Neufahrzeuge (darunter neun VW T7 Busse, ein Audi Q7 sowie zwei VW Polo), die sich auf einem Autotransportzug befanden, wurden zwischen Mittwoch, 3 Uhr und Donnerstag, 3 Uhr, beschädigt. Die bislang unbekannten Täter hatten an den Fahrzeugen Scheibenwischer teilweise abgerissen. Durch den Fahrtwind des am frühen Donnerstagmorgen Richtung Ingolstadt fahrenden Autotransportzuges wurden diese zum Teil hin und her geworfen, wodurch der Lack mehrerer Neufahrzeuge an diversen Stellen, wie im Bereich der Motorhauben und der Seiten, verkratzt wurde.

Die Schäden waren in Rohrbach am frühen Donnerstagmorgen vor dem Abladen der Fahrzeuge aufgefallen. Da der Autotransportzug nach seiner Abfahrt von Milbertshofen keinen Halt mehr hatte, kommt Ermittlern zufolge nur der Umschlagbahnhof im Münchner Norden als Tatort in Frage. Die Waggons waren beim Eintreffen in Milbertshofen kontrolliert worden, dabei gab es keinerlei Beanstandungen an den Fahrzeugen.

Die Bundespolizei, die wegen Sachbeschädigung Ermittlungen eingeleitet hat, bittet Zeugen, die am Umschlagbahnhof Milbertshofen im Zeitraum von Mittwoch, 13.11., 3 Uhr bis Donnerstag, 14.11., 3 Uhr, verdächtige Beobachtungen an einem Autotransportzug gemacht haben, unter der Rufnummer 089/515550-0 die Bundespolizeiinspektion München zu kontaktieren.