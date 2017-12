Neuhausen: 19-Jährige in Shisa-Bar vergewaltigt

Am Donnerstag, 21.12.2017, im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr, lernte eine 19-Jährige den späteren Tatverdächtigen vor einer Bar in der Leonrodstraße kennen. Anschließend gingen die beiden zusammen in einen Kellerraum der Bar.

Dort wurde der Mann zudringlich, so dass die 19-Jährige wieder in den Barbereich zurückging. Als kein Gast mehr in der Bar war, wollte der Mann nochmals mit ihr nach unten in den Keller gehen. Da sie dies ablehnte, zog er sie mit Gewalt nach unten und vergewaltigte sie im Kellerraum der Bar trotz massiver Gegenwehr.

Als er schließlich von ihr abließ, flüchtete die 19-Jährige in eine benachbarte Bar, in der ihre Freundin war. Der Tatverdächtige, ein 22-jähriger Iraker konnte vor Ort ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde in die Haftanstalt eingeliefert und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.