Neuhausen: Autofahrer fährt Kind an und flüchtet von der Unfallstelle

Am Samstag, 06.01.2018 gegen 17:35 Uhr, kam es an der Kreuzung Arnulfstraße und Landshuter Allee zu einem Unfall mit einem verletzten Kind. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 10-Jähriger überquerte mit seinen Eltern die Arnulfstraße von der Donnersberger Brücke kommend Richtung Neuhausen. Die Familie benutzte die Fußgängerfurt bei Grünlicht. Die Arnulfstraße ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen zweispurig und wird durch zwei Trambahngleise in der Mitte geteilt. Als die Eltern mit ihrem Sohn die Trambahngleise erreicht haben, schaltete die Ampel für Fußgänger auf rot.

Der 10-Jährige blieb nicht, wei seine Eltern, an den Trambahngleisen stehen, sondern rannte voraus und überquerte die stadtauswärts führende Fahrbahn der Arnulfstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen VW Polo, die Landshuter Allee in Richtung Donnersberger Brücke und bog an der Arnulfstraße nach rechts, stadtauswärts, ab.

Dabei übersah er offensichtlich den Jungen auf der Fahrbahn und erfasste ihn frontal mit seinem Pkw. Der Schüler wurde von der Motorhaube zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort liegen. Der Autofahrer zeigte sich durch den Zusammenstoß unbeeindruckt und setzte seine Fahrt auf der Arnulfstraße fort, ohne sich über die Folgen des Verkehrsunfalls zu vergewissern.

Der Junge wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Münchner Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall, oder eine Personenbeschreibung abgeben können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.