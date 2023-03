Neuhausen: Bandenmäßiger Fahrraddiebstahl – Fünf Tatverdächtige festgenommen

Am Mittwoch, 15.03.2023, gegen 23:40 Uhr, teilten mehrere Zeugen über den Polizeinotruf 110 einen Diebstahl von mehreren Fahrrädern in der Landshuter Allee mit. Sofort wurden über fünf Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnten die Beamten zehn rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen, welche gerade mehrere Fahrräder in einen Kleintransporter verluden.

Bei einer Überprüfung der neun teils hochwertigen Fahrräder wurde festgestellt, dass bereits mehrere als gestohlen gemeldet waren.

Fünf Tatverdächtige wurden vor Ort vorläufig festgenommen, wegen der Diebstähle angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Fünf Personen wurden vor Ort entlassen, da ihnen keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte.

Am Folgetag wurde durch die sachbearbeitende Dienststelle – Kommissariat 61 AG Radldiebstahl – in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und des Ermittlungsrichters eine Durchsuchung des von den fünf Festgenommenen genutzten Hotelzimmers in München veranlasst. Hier wurden weitere Fahrradteile und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden.

Gegen die fünf Tatverdächtigen wurde jeweils ein Haftbefehl erlassen.

Der genutzte Lieferwagen konnte vor dem Hotel aufgefunden und beschlagnahmt werden.