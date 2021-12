Neuhausen: Brand in Einkaufsmarkt

Eine Brandmeldeanlage meldete am Donnerstagabend einen Brand in einem Geschäftsgebäude in der Arnulfstraße. Zudem löste auch die Sprinkleranlage des Gebäudes teilweise aus.

Ein Feuer an einer Kühltheke wurde durch vorgehende Atemschutztrupps entdeckt und im weiteren Verlauf mit Kohlendioxid gelöscht. Zur Klärung der Brandursache hat das Fachkommissariat der Polizei München die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Höhe des Sachschadens kann von Seiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Der Einkaufsmarkt bleibt derzeit bis auf Weiteres geschlossen.