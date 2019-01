Neuhausen / Laim: Zwei Fälle von Trickbetrügern

Am Dienstag, 29.01.2019, kam es in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, zu zwei Trickdiebstählen (einmal in Neuhausen und einmal in Laim).

In beiden Fällen wurden um die 80-jährige Frauen im Treppenhaus von zwei jüngeren Frauen angesprochen. Die jungen Frauen fragten die hilfsbereiten Seniorinnen nach einem Zettel und einem Stift. Die Damen gingen jeweils in ihre Wohnung, um die geforderten Gegenstände den Frauen zu überreichen. Die beiden Frauen hatten inzwischen die Wohnung betreten und wiesen die Seniorinnen an, etwas aufzuschreiben.

Werbung / Anzeige

Einige Zeit später merkten die Damen unabhängig voneinander, dass Schmuck und Bargeld entwendet wurde. In einem Fall war auch das Schlafzimmer durchwühlt und es standen diverse Schränke offen.

Der Schaden beträgt in beiden Fällen zusammen mehrere tausend Euro.

Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Weiblich, ca. 35-45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlanke bis kräftige Figur, mittelbraune, bis schwarze schulterlange Haare, eventuell mit einem schwarzen Parka bekleidet.

Täter 2:

Weiblich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Figur, extrem lange schwarze Haare, schwarze Bekleidung.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Burgkmaierstraße sowie im Bereich der Landshuter Allee und Ebenauer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!