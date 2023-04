Neuhausen: Nach Bandendiebstahl von Fahrrädern festgenommen

Am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 22:55 Uhr, meldete sich ein 30-Jähriger beim

Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass er sich soeben in der Klarastraße befinden würde,

wo er sein am Nachmittag entwendetes Fahrrad eigenständig geortet hat. Als er nach

seinem Fahrrad suchte, fielen ihm zwei bislang unbekannte männliche Personen auf, die

zwei große Müllsäcke mit sich trugen. Nachdem er ihnen gefolgt war, ließen die Personen

die Säcke fallen und rannten weg. In den zurückgelassenen Müllsäcken befinden sich

Fahrradteile. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort

geschickt.

Noch bevor die Polizei in der Klarastraße eintraf, stiegen die unbekannten Täter in einen

Kleintransporter Mercedes mit rumänischem Kennzeichen und flüchteten in bislang

unbekannte Richtung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Kleintransporter mit

Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Mühldorf a. Inn

angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Kleintransporter befanden sich

sieben männliche Personen (alle mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen

Wohnsitz in Deutschland, im Alter von 21, 23, 35, 45 (2x) und 47 Jahren) und ein Hund.

Bei der Durchsuchung des Kleintransporters konnte das entwendete Fahrrad des 30-

Jährigen, ein weiteres hochwertiges Mountainbike, das bislang noch keinem Delikt

zugeordnet werden konnte und über 4.000 Euro Bargeld aufgefunden werden.

Die sieben Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und das Fahrzeug wurde

sichergestellt. Die sieben Tatverdächtigen werden im Laufe des Freitags, 07.04.2023

einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Der im Fahrzeug

befindliche Hund wurde dem Tierheim zugeführt.

Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder und der Fahrradteile beläuft sich auf einen

niedrigen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 61 -AG Radldiebstahl- hat die weiteren Ermittlungen übernommen.