Neuhausen: Nach sexueller Belästigung festgenommen

Am Samstag, 18.08.2018, gegen 10.30 Uhr, fuhr eine 31-jährige Münchnerin am U-Bahnhof Stiglmaierplatz mit der Rolltreppe nach oben. Ein hinter ihr stehender 31-Jähriger aus Landshut fasste der Münchnerin in den Intimbereich und hielt sie anschließend mit beiden Händen am Gesäß fest.

Die Münchnerin schrie daraufhin laut und drehte sich weg. Der Landshuter flüchtete die Rolltreppe nach unten, wo er von zwei Passanten festgehalten wurde, bis die Polizei eintraf.

Werbung / Anzeige

Nach Beendigung der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er von der Polizeiinspektion aus wieder entlassen.