Neuhausen: Randale und Körperverletzung im Supermarkt

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 19:30 Uhr, befanden sich mehrere Jugendliche in einem Supermarkt im Bereich der Friedenheimer Brücke. Hier gerieten sie mit einem Verkäufer in Streit, in dessen Verlauf einer der Jugendlichen, ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, den Verkäufer beleidigte. Zudem hob er einen Plexiglaskasten an und warf diesen gezielt in Richtung des Verkäufers. Der Kasten traf den Verkäufer und eine neben ihm stehende weitere Verkäuferin. Diese wurde am Kopf verletzt. Der Plexiglaskasten fiel zu Boden und zerbrach. Hierauf wurde von weiteren Personen der Notruf verständigt und die Polizei konnte die Jugendlichen feststellen.

Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die beiden Verkäufer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei. Gegenstand der Ermittlungen derzeit ist noch die Motivationslage des Tatverdächtigen sowie der Inhalt des Streites mit dem Verkäufer. Der Tatverdächtige wurde nach weiteren Überprüfungen von der Staatsanwaltschaft entlassen.