Neuhausen: Tötungsdelikt – 31-jährige Ehefrau tot aufgefunden

Am gestrigen Sonntag, 20.06.2021 wurde gegen 23:00 Uhr, zunächst ein verletzter Mann vor der Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) durch den zuständigen Wachbeamten aufgefunden. Der Mann, ein 37-jähriger, der in München wohnhaft ist, wies eine blutende Verletzung am Oberkörper auf. Hierzu gab der stark alkoholisierte Mann an, sich diese Verletzung selbst zugefügt zu haben. Zudem sprach er von seiner Frau und äußerte dann, diese getötet zu haben.

Bei einer sofort durchgeführten Absuche an der Wohnanschrift des Mannes konnte die 31-jährige Ehefrau des Mannes tatsächlich tot aufgefunden werden. Sie wies eine Vielzahl von Verletzungen scharfer Gewalt auf.

Zu den genauen Umständen und dem Motiv der Tat können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details genannt werden. Diese sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Mordkommission.