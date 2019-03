Neuhausen: Trickdiebstahl aus Wohnung mittels sogenanntem Zetteltrick

Am Donnerstag, 28.03.2019, gegen 12:15 Uhr, klingelte ein unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen im Bereich der Wendel-Dietrich-Straße und gab an für den abwesenden Nachbarn eine Nachricht hinterlassen zu wollen. Hierzu benötige er Schreibmaterial.

Die über 80-Jährige ließ den Unbekannten daraufhin in ihre Räumlichkeiten, wo dieser etwa 15 Minuten mit dem Schreiben einer Nachricht beschäftigt war. Während dieser Zeit blieb die Wohnungstür geöffnet.

Als der unbekannte Mann wenig später die Wohnung verließ, bemerkte sie das Fehlen von Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Offenbar hatte sich in diesem Zeitraum eine weitere Person Zugang zur Wohnung verschafft und unbemerkt von der Rentnerin die Gegenstände entwendet. Sie erstattete eine Anzeige.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftige bis dicke Statur, dunkle Haare, nach links gescheitelt, sprach gebrochen Deutsch.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen. Wenn Sie alleine sind haben Trickdiebe leichtes Spiel. Bitten Sie bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu.

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!