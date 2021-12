Neuhausen: Versuchter Überfall in einer Spielhalle

Am Montag, 27.12.2021, gegen 23:50 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte maskierte

Männer eine Spielhalle. Dort begaben sie sich unmittelbar zum Kassenbereich.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drohte ein Täter dem Angestellten mit einer Pistole und

forderte die Herausgabe von Bargeld. Hierzu hielt er dem Angestellten eine Plastiktüte

entgegen. Zeitgleich hielt der zweite Täter ein Küchenmesser in der Hand. Der Angestellte

gab gegenüber den Tätern an, dass er an kein Bargeld herankomme und betätigte

nebenbei den Alarmknopf.

Der zweite Täter stach daraufhin mit dem Messer in eine Figur, welche auf dem

Tresenbereich stand. Anschließend flüchteten die beiden Tatverantwortlichen aus der

Spielhalle.

Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifen der Münchner

Polizei blieb ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, 16-18 Jahre alt, 170-175 cm groß, muskulöse Statur; bekleidet mit grauem

Kapuzenpullover mit weißen Streifen, graue Jogginghose, schwarze Handschuhe, weiße

Turnschuhe, schwarze Sturmhaube; bewaffnet mit einer schwarzen Pistole



Täter 2:

Männlich, 16-18 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlank; bekleidet mit schwarzem

Kapuzenpullover, dunkle Hose mit weißen Streifen, schwarze Sturmhaube, dunkle

Schuhe; bewaffnet mit einem Küchenmesser.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Landshuter Allee, Nymphenburger Straße

und Rotkreuzplatz (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit

diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.