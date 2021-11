Neuhausen: Zeugenaufruf nach einem Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 05.11.2021 ein 49-jähriger Kroate in seiner

Wohnung im Bereich der Leonrodstraße tot aufgefunden. Die daraufhin geführten

kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie forensischen Untersuchungen bzw. eine

Obduktion ergaben, dass eine äußere Gewalteinwirkung todesursächlich gewesen ist. Zur

Rekonstruktion mutmaßlicher Tatabläufe wurde dazu beispielsweise auch, mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamts, mit einer digitalen Tatortanalyse ein

dreidimensionales Tatortmodell erstellt. In der Folge wurden die weiteren Ermittlungen

vom Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen.

Unter der Bezeichnung „EG Kristian“ wurde nun außerdem eine eigene Ermittlungsgruppe

gegründet und die Ermittlungen weiter intensiviert. Die Ermittlungsgruppe besteht im Kern

insgesamt aus mehr als zehn spezialisierten Kriminalbeamten verschiedener

Kriminalfachdezernate (wie beispielsweise der Spurensicherung) der Münchner Polizei.

Derzeit werden dort insbesondere zahlreiche Personen- und Sachbeweise ausgewertet.

Im Bereich der Tatörtlichkeit werden außerdem ab heute Fahndungsplakate mit einem

Zeugenaufruf angebracht. Das Bayerische Landeskriminalamt hat dazu eine Belohnung

von bis zu 5.000 Euro für Hinweise aus Deutschland, welche zur Ermittlung bzw.

Festnahme eines Tatverdächtigen führen, ausgesetzt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) dauern weiterhin an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee und

Albrechtstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit

diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Belohnung für Hinweise ausgesetzt wird, die zur

Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen sowie nur unter Ausschluss des

Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und

nicht für Personen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört,

bestimmt.