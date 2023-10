Neuhauser Musiknacht am 28. Oktober 2023 in München

Nach drei Jahren Unterbrechung wird es in diesem Jahr endlich wieder eine Neuhauser Musiknacht geben! Und zwar wie gewohnt am vierten Samstag im Oktober, heuer also am 28. Oktober 2023.

Bei der Neuhauser Musiknacht 2023 spielen 59 Bands in 49 Gaststätten, Clubs und Bars an nur einem Abend!

Seit 2010 überzeugt die Neuhauser Musiknacht jedes Jahr aufs Neue mit einem facettenreichen Programm mit starkem lokalen Bezug, denn für diesen einen Abend versammelt sich der Großteil der Münchner Musikszene in nur einem Stadtviertel. Von Jazz, Swing, Blues und Pop über Rap und Schlager, bis hin zu den guten alten Rock Classics und überzeugenden Eigenkompositionen, bietet der Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg nun bereits zum elften Mal eine, im wahrsten Sinne des Wortes, musikalische Reise durch das gesamte Lokalitäten-Spektrum des Viertels. Vom kleinen Café über die lokale Stadtbibliothek, Konzerthalle und Jugendtreff bis hin zur gestandenen Stammkneipe beteiligen sich die unterschiedlichsten Spielstätten an der mittlerweile als Münchner Kult-Event etablierten Musiknacht.

Ein vielseitiges Programm verspricht einen Abend der besonderen Art!

Fakten:

Veranstaltung: Neuhauser Musiknacht 2023

Datum: Samstag, 28. Oktober 2023

Ort: 49 Spielstätten in Neuhausen-Nymphenburg in München

Live: 59 Bands mit rund 250 Musikerinnen und Musikern

Uhrzeit: 20:00 Uhr bis 00:00 Uhr

+ 19:00 Uhr Eröffnungskonzert

+ 02:00 Uhr Abschlusskonzert

Eintritt: € 5,00 (VVK über München Ticket zzgl. VVK-Gebühr)

Veranstalter: Bang Bang! Concerts / Nikola Strnad

Mitorganisator: Vernon Ryan

Infos & Programm: www.neuhausermusiknacht.de