Neuperalch Süd: Zimmerbrand mit geringem Sachschaden

Gustav-Heinemann-Ring – Am Mittwochvormittag hat ein Esstisch in einer Dreizimmerwohnung gebrannt. Die Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Der Hausmeister der Wohnanlage bemerkte einen Brandgeruch im Treppenraum und machte sich daran, den Ursprung zu finden. An einer Wohnungstür im vierten Obergeschoss wurde er fündig. Er klopfte und läutete. Nach kurzer Zeit öffnete eine Dame im Rollstuhl sitzend die Wohnungstür. Sofort erkannte er, dass es in einem Zimmer der Wohnung brannte und rettete die Rollstuhlfahrerin ins Freie. Anschließend wählte er den Notruf.

Da die disponierten Einsatzkräfte gerade eine Objektbesichtigung ganz in der Nähe des Gebäudes beendet hatten, waren sie bereits kurze Zeit nach Notrufeingang vor Ort. Der Hausmeister und die gerettete Bewohnerin waren vor der Wohnanlage und empfingen die Feuerwehrkräfte. Ein Trupp unter Atemschutz begab sich zur Brandwohnung. Dort setzte er einen Rauchschutzvorhang, bevor er die Löschmaßnahmen einleitete. Nach wenigen Minuten war der brennende Esstisch gelöscht. Abschließend belüfteten die Feuerwehrkräfte die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter, um den Brandrauch zu entfernen.

Während der Löscharbeiten wurde die verletzte Bewohnerin des Appartements vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert. Sie erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung.

Nach knapp 45 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.