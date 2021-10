Neuperlach: Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen Baum und überschlägt sich

Am Samstag, 09.10.2021, gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger, mit Wohnsitz in

Kassel, mit einem Pkw BMW, den Karl-Marx-Ring stadtauswärts.

Zunächst geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, kam dann

nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall

drehte sich der Pkw, überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen.

Der 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein

Krankenhaus. Bei dem 29.Jährigen konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet. Am Pkw und am Baum entstand ein Gesamtschaden in

fünfstelligen Bereich. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Berufsfeuerwehr

München gebunden.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.