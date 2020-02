Neuperlach: Diebstahl durch falschen Handwerker in Seniorenheim

Am Sonntag, 09.02.2020, gelangte zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr, ein unbekannter Mann unberechtigt in das Seniorenheim in der Staudingerstraße. Er suchte zielstrebig das Zimmer einer 80-jährigen Bewohnerin auf und gab an, den Druck des Wasserhahns in ihrem Zimmer überprüfen zu müssen. Er begab sich ins Bad und anschließend in die Küche der Seniorin. Die Wohnungstür stand während dessen offen.

Die Seniorin ließ den Mann nicht aus den Augen und war verunsichert aufgrund des auffälligen Verhaltens des Mannes. Der Mann verließ die Wohnung wieder, ohne etwas zu entwenden. Die Seniorin wandte sich im Anschluss an einen Mitarbeiter des Hauses.

Etwa zeitgleich meldete eine über 85-jährige Bewohnerin an der Rezeption, dass auch bei ihr ein unbekannter Mann war, der behauptete, dass er ihr Bargeld kontrollieren wolle, da im Haus gestohlen werde. Die über 85-Jährige zeigte ihm daraufhin ihr Portmonee und der Unbekannte entnahm daraus das darin befindliche Bargeld im zweistelligen Betrag. Im Anschluss daran entfernte er sich wieder aus dem Seniorenheim in Richtung Ostpark.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schlanke Statur, mittelblonde Haare mit Halbglatze, sprach Hochdeutsch.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.