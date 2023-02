Neuperlach: Streit zwischen mehreren Personen führt zu Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 00:50 Uhr, befanden sich mehrere Personen in einem

gastronomischen Betrieb in Neuperlach. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache

zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Um dem Streit aus dem Weg zu gehen, verließen

sechs Personen die Örtlichkeit. Jeweils drei Personen stiegen in einen Pkw, Audi, und in

einen Pkw, VW. Als sie von der Örtlichkeit wegfahren wollten, schlugen mehrere Personen,

die ihnen gefolgt waren, gegen den Audi. Dabei wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Der Fahrer, ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, rangierte den

Pkw weiter aus der Parklücke und fuhr davon. In dieser Situation überrollte er einen Fuß

eines 45-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München sowie das Bein eines 22-Jährigen

mit Wohnsitz im Landkreis München, der davor in der Dynamik der Situation zu Boden

gestürzt war.

Von Zeugen wurde der Notruf der Polizei 110 alarmiert, woraufhin mehrere Streifen und

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Der 20-jährige

Audi-Fahrer fuhr sofort zur Polizeiinspektion 24 (Perlach), um den Vorfall mitzuteilen.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant

behandelt. Der 22-jährige Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der VW Pkw, der von einem 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München gefahren

wurde, wurde von einem weiteren Pkw (BMW) verfolgt, der ihm später in einer Straße die

Fahrbahn versperrte, so dass der VW nicht weiterfahren konnte. Zwei bislang unbekannte

Personen stiegen aus dem BMW aus und schlugen auf den VW ein. Der VW-Fahrer

konnte sich mit dem Pkw entfernen, wobei es zu einem Kontakt zwischen den beiden

Fahrzeugen kam. Der VW-Fahrer fuhr danach ebenfalls zur Polizeiinspektion 24, um den

Vorfall mitzuteilen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Unfallsituationen aufgenommen und der Audi-Fahrer

wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Dazu wurden Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen wegen der Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Durch die Sachbeschädigung entstandenen Schäden im Wert von über eintausend Euro.