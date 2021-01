Neuperlach und Blumenau: Zwei Diebstähle durch falsche Handwerker

Fall 1 – Neuperlach:

Am Mittwoch, 27.01.2021, gegen 10:40 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einer 84-jährigen Rentnerin und gab an, Wasserleitungen in der Wohnung prüfen zu müssen. Hierzu ließ die 84-Jährige den Mann in die Wohnung, welcher sich daraufhin mit ihr ins Badezimmer begab und sie aufforderte, die Dusche anzustellen.

Anschließend verließ er die Wohnung mit dem Hinweis, dass die Geschädigte das Wasser noch ein paar Minuten weiter laufen lassen sollte. Als die 84-Jährige nach dieser Zeit das Wasser abstellte, bemerkte sie, dass in jedem Raum die Schranktüren offen standen und offenbar von einer zweiten Person die Wohnung durchsucht worden war. Außerdem stellte sie das Fehlen von Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro fest.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 65 geführt.

Der Täter wird wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 55 Jahre alt, ca. 165 cm groß, grau melierte, wenige Haare, sprach osteuropäischen Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Kafkastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?