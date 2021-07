Neuperlacher Freizeitstätte feiert am 10. Juli Jubiläum: 20 Jahre Kinder- und Jugendtreff Come In

Am Samstag, den 10. Juli 2021 wird in Neuperlach gefeiert! Der Kinder- und Jugendtreff Come In am Rudolf-Vogel-Bogen wird 20 Jahre alt.

Das Programm für Kinder und Jugendliche beginnt ab 14 Uhr mit Riesenkicker, Rolli-Parcours, Slackline und vielen weiteren Kreativ- und Spielaktionen. Ab 16 Uhr überbringt Stadträtin Julia Schönfeld-Knor im Namen von Oberbürgermeister Dieter Reiter die Glückwünsche der Stadt, für den Kreisjugendring München-Stadt gratuliert Vorstandsmitglied Jana Wulf, und Kurt Damaschke spricht ein Grußwort für den Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach.

Anschließend folgt ein kulturelles Intermezzo, danach wird das Spiele-Programm bis 19 Uhr fortgesetzt.

Als Infektionsschutzmaßnahme ist die Personenanzahl auf dem Gelände auf 100 begrenzt, bei Regen findet die Feier im Haus statt, dort sind 50 Personen zugelassen; es kann daher beim Einlass zu Wartezeiten kommen. Darüber hinaus gelten die üblichen Hygienebestimmungen.

Für kurzfristige Programmänderungen informieren Sie sich bitte unter www.come-in-neuperlach.de

Wie alles begann

Die Vorgängereinrichtung des Come In war das „Freizeitforum Neuperlach“, das bereits 1971 – ebenfalls in Trägerschaft des Kreisjugendrings – eröffnet wurde. Es befand sich in einem Bürogebäude der Münchner Rückversicherung, und als die Räume 1999 gekündigt wurden, wünschte sich das Stadtjugendamt einen Neubau am Rudolf-Vogel-Bogen, denn in dieser Gegend gab es bisher keine Kinder- und Jugendeinrichtung. Während der Bauphase gab es für die Kinder und Jugendlichen einen Übergangstreffpunkt in Containern auf der Grünfläche an der Helmut-Käutner-Straße und am 14. März 2001 wurde schließlich der Kinder- und Jugendtreff Freizeitforum Come In eröffnet.

Eine Menge interessanter Projekte, Veranstaltungen, Feste und Angebote gab es dort für Kinder und Jugendliche aus ganz Neuperlach. Und auch viele Stadtteilgruppen, Vereine, Schulklassen und Schulen nutzten die Einrichtung für unterschiedlichste Angebote und Veranstaltungen.

2011 wurde das Freizeitforum Come In umbenannt in Kinder- und Jugendtreff Come In und machte sich im Laufe der folgenden 10 Jahre einen Namen mit seinem Schwerpunkt der Partizipation von Jugendlichen an der Gestaltung ihres Stadtteils. So auch bei der Beleuchtung für den Sportpark im Gefilde.

Angebote des Kinder- und Jugendtreff Come In

Der Kinder- und Jugendtreff in Neuperlach hat für 8- bis 20-Jährige viel zu bieten: Nachmittags vergnügen sich Kinder und Teenies mit Spielen, Billard, Kicker oder beim Jonglieren, Tanzen und Toben. Die Besucher*innen werden beim Surfen im Internet, Töpfern, Basteln und Kochen vom pädagogischen Team begleitet. Abends können 13- bis 20-Jährige im Jugendcafé Gesellschaftsspiele, Billard und Kicker spielen. Bei cooler Musik gibt es an der Theke eine breite Auswahl an Speisen und Getränken. Come-In-Sportturniere, Hip-Hop- und K-Pop-Tanzen sind äußerst beliebt. Im PC-Raum gibt es Hilfe bei den Hausaufgaben und Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen.

Auch ein Mittagstisch mit einem warmen gesunden Essen, Hausaufgabenunterstützung und Freizeitaktivitäten zählt zu den Angeboten. An partizipativen Stadtteilprojekten sind Come-In-Besucher*innen oft beteiligt. Ein Soccer- und Basketballplatz sowie eine Calisthenics-Anlage laden zu Aktivitäten im Freien ein. Im Rahmen von Ferien Extra! werden mitreißende Ferienausflüge und -programme veranstaltet.