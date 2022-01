Neuried: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 03.01.2022, gegen 14:30 Uhr, meldeten sich die Anwohner eines

Einfamilienhauses in Neuried beim Polizeinotruf 110 und gaben an, dass während ihrer

Abwesenheit dort eingebrochen worden sei.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

zunächst ein Kellerfenster aufzuhebeln, was nicht gelang. Im Anschluss schlugen die

Täter die Terrassentür ein und konnten so in das Haus gelangen.

Im Haus wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht sowie

versucht weitere verschlossene Türen aufzuhebeln.

Danach flüchteten die Tatverantwortlichen auf dem Betretungsweg in unbekannte

Richtung.

Nach erster Inaugenscheinnahme wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

entwendet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dr.-Rehm-Straße, Kraillinger Weg,

Forststraße, Am Schinderholz (Neuried) Wahrnehmungen gemacht, die im

Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.