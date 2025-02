News aus dem SAP Garden: Eislauf in der Bowl und Schlägerlauf

Noch bis Ende April geht die Eislauf-Saison im SAP Garden – und für diese zweite Hälfte bietet die Landeshauptstadt München allen Eis-Fans viele Möglichkeiten für tolle sportliche Erlebnisse. So wird es an drei Samstagen im Februar wieder öffentlichen Eislauf beziehungsweise die beliebte Eisdisco auf der Hauptspielfläche des SAP Gardens geben: Am 8., 15. und 22. Februar können alle dort auf‘s Eis, wo sonst nur die Profis des EHC München spielen.

Und auch auf den Breitensportflächen gibt es Neues: Hier bietet die LHM nun auch Schlägerlauf (Möglichkeit, im Team Eishockey zu spielen) an. Die Zeiten für den Schlägerlauf sind bereits online einseh- und buchbar. Ebenfalls gibt es weiterhin den Inklusionseislauf – ein Angebot für alle Eislaufbegeisterten mit und ohne Einschränkung, die beim gemeinsamen Eislaufen Spaß haben wollen.

Hier gibt es mehr Platz auf dem Eis, es wird mehr Rücksicht aufeinander genommen und Eislaufhilfen sowie Ice Frame Runner stehen zur Verfügung. Außerdem stehen drei Eisgleiter bereit. Am 23. Februar findet von 12 bis 14 Uhr der nächste Inklusionseislauf statt. Die weiteren Termine für den Inklusionseislauf sind der 15. März und der 26. April (jeweils von 12.30 bis 14.30 Uhr).

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Die Landeshauptstadt München bietet im SAP Garden drei hochmoderne Breitensportflächen an. Es freut mich, dass dort nun auch Schlägerlauf und Stockschießen möglich ist. Die Eisdisco in der Bowl, also der eigentlichen Spielfläche des EHC, ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung für alle Schlittschuhbegeisterten.“ Sportreferent Florian Kraus: „Es freut mich sehr, dass wir das breitensportliche Angebot im SAP Garden weiter ausbauen können. Vor allem auch der Inklusionseislauf ist ein großartiges Angebot für alle und ermöglicht noch mehr Münchnerinnen und Münchnern Freude und Teilhabe am Eissport.“

Alle genauen Zeiten und Tickets gibt es unter https://www.sapgarden.com/de/seiten/eissport-fuer-alle.