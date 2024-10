Night of Freestyle München 2025 – Live am 12.Januar 2025 in der Münchner Olympiahalle zu erleben!

Night ofFreestyle kehrt mit erstklassiger Action nach München zurück –Erleben Sie sensationelle Stunts in der Olympiahalle am 12. Januar 2025!

Ein spektakuläres Ereignis steht bevor, das Adrenalinjunkies und Fans von Extremsportarten gleichermaßen in Begeisterung versetzen wird. Die gefeierte “Night of Freestyle”-Tour präsentiert erneut ihre hochkarätige Show in der renommierten Olympiahalle München am 12.01.2025, mit dem internationalen Freestyle-Superstar Luc Ackermann als Headliner.

Die “Night of Freestyle” hat sich mittlerweile als eine der aufregendsten Tourneen in der Welt des Extremsports etabliert. Die kommende Saison 2024/2025 verspricht, das hohe Niveau der letzten Jahre noch zu übertreffen, indem sie atemberaubendere Stunts und Tricks zur Schau stellt. Das Publikum kann sich auf eine eindrucksvolle Mischung aus Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX, Snowmobile, Quads, Buggys und Scootern einstellen, bei der die besten Rider ihr ganzes Können unter Beweis stellen werden.

In diesem Jahr erwartet die Fans eine Vielzahl von innovativen Stuntdarbietungen: Die Athleten werden sich an neuen Herausforderungen wie Frontflip-Kombinationen auf dem Motorrad, synchro Double Backflips, erstaunlichen Body Varials sowie herausragenden Action im BMX-Sektor mit Quattro Backflips und Double Frontflips im Mountainbike-Bereich messen. Auch im Bereich der Scooter-Stunts warten bahnbrechende Weltneuheiten darauf, enthüllt zu werden.

Neben den sportlichen Darbietungen wird das Event von einer atemberaubenden Pyro-und Lasershow untermalt, die dieses Jahr mit weiteren innovativen Überraschungen aufwartet. Konsequent bleibt das Motto der Show: “Nonstop Action”, denn das Publikum soll eine Show erleben, die Spannung und Nervenkitzel garantiert. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich, und Fans werden dazu angehalten, frühzeitig zu buchen, um einen Platz bei diesem einzigartigen Sportereignis zu sichern.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil eines unvergesslichen Abends zu sein, der das Herzklopfen der Zuschauer mit jeder durchgeführten Aktion steigen lassen wird.

Für weitere Informationen und Ticketbuchungen besuchen Sie bitte www.nightoffreestyle.de.

Tickets sindunter www.myticket.desowie telefonisch unter 040-2372 400 30*und an allen bekannten Vorverkaufsstellen wie München Ticket und Eventim erhältlich.

*Mo.Fr.: 10 bis 18 Uhr; Sa.: 09 bis 13 Uhr