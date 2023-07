Night of Freestyle Saison 2023/2024 mit Weltpremiere am 02.12.2023 in der Olympiahalle München

Night of Freestyle Saison 2023/2024 mit Weltpremiere –

Live am 02.12.2023 in der Münchner Olympiahalle zu erleben!

Nach einer langen, zwangsbedingten Pandemie-Pause geht die Night of Freestyle in der Wintersaison 2023/2024 endlich wieder auf Deutschlandtour und kommt im Rahmen dessen am 02. Dezember 2023 in die Olympiahalle München. Das Motto dabei passenderweise „Back to live“.

Für ein spektakuläres Comeback hat sich die Night of Freestyle Crew etwas ganz Besonderes und eine absolute Weltpremiere ausgedacht: Ein Backflip mit einem Seitenwagen!

Wer schon mal ein Motocross Seitenwagen Rennen gesehen hat, weiß, die Jungs sind richtig hart im Nehmen und geben immer Vollgas. Die Belgier Jason Vandaele und Birgen Beernaert wollen endlich das Unmögliche live in einer Show möglich machen. Denn vor circa vier Jahren haben sie den Backflip auf ihrem Seitenwagen nur einmal gewagt und seitdem nie wieder! Die beiden belgischen Profis fahren aktuell in der Seitenwagen Weltmeisterschaft ganz weit vorne mit und wollen trotzdem für die Night of Freestyle diesen unglaublichen Stunt wagen. Da sind Spannung und Nervenkitzel vorprogrammiert!

Weiterhin können sich die Zuschauer natürlich auf Disziplinen wie Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX und Scooter freuen.

Wer die weltbesten Fahrer jeder Sportart sucht und „World´s first“ Tricks sehen möchte, der ist bei der Night of Freestyle genau richtig.

Das FMX Fahrerfeld der Saison 2023/2024 überzeugt mit hochkarätigen Fahrern wie:

Luc Ackermann: jüngster FMX Weltmeister, Weltrekordhalter

Pat Bowden: Mehrfacher World Games Gewinner

David Rinaldo: X-Games Gold Medalist

Adam Jones: Vielfacher X-Games Medalist

Alex Porsing: Gewinner “Denmark´s got talent”

Brice Izzo, Paul Manesse, Matej Cesak und Thomas Wirnsberger werden das FMX Fahrerfeld vervollständigen.

Im Mountainbikefahrerfeld darf ein Star natürlich nicht fehlen: Erik Fedko wird mit viel Style und schwierigen Tricks überzeugen.

Ihm schließt sich ein internationales Fahrerfeld bestehend aus den Zwillingen Vinzent & Valentin Reimann, Nicolas Kroffig, Dan Miler, Franck Paulin, Joseph Forissier, Jannik Völk, Vinnie Janssens und Tom Pfeiffer an.

Auf sehr kleinen Rollen werden unsere zwei Scooter Fahrer unterwegs sein und für viele, coole Trickkombinationen sorgen.

Natürlich wird das sportliche Spektakel auch weiterhin von einer gigantischen Pyro- und Lasershow garniert und auch da sind ein paar neue Überraschungen geplant.

Unser Motto bleibt auch in dieser Saison unverändert: Diese Show kennt nur eins, Action! Deshalb schnell Tickets im Vorverkauf sichern und dabei sein!

Links: http://www.nightoffreestyle.de

Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 040-2372 400 30*, unter www.tourneen.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

*Mo.Fr.: 10 bis 18 Uhr; Sa.: 09 bis 13 Uhr