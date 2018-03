NIGHT of the JUMPs – FMX Sportler der Welt katapultieren sich am 21. April 2018 durch die Olympiahalle

Am 21. April 2018 kommen die weltbesten Freestyle Motocross Sportler nach München. Weltmeister, Europameister und X-Games-Gewinner geben sich zur NIGHT of the JUMPs die Ehre. Die Zuschauer erwarten atemberaubende Tricks unter dem Hallendach der Olympiahalle.

Die NIGHT of the JUMPs ist das Original und die einzige Serie in Europa auf Dirt. Nur hier zeigen die Sportler ihre härtesten Tricks im Wettkampf. Zehn der weltbesten FMX Athleten aus nahezu allen Kontinenten kämpfen um wichtige Punkte der Freestyle Motocross Europameisterschaft. Dabei nicht fehlen darf „The German FMX Wonderboy“ Luc Ackermann. Exklusiv in München zeigt der fünffache Weltrekordler und WM Grand Prix Sieger von Berlin sein Können nur bei der NIGHT of the JUMPs. 360, Surfer Tsunami Flip, Flair, Egg Roll, California Roll und vieles mehr – der 20-jährige Thüringer will gewinnen.

Auch der australische FMX-Star Pat Bowden ist in der bayerischen Landeshauptstadt nur bei der NIGHT of the JUMPs zu sehen. Mit Tricks wie dem Ruler Frontflip, dem Double Backflip oder dem Rock Solid Flip mischte er die FMX-Szene weltweit auf. Man darf gespannt sein, was er in München in den Dirt hämmert.

Die Olympiahalle wird mit mehr als 500 Tonnen Sand in einen riesigen Dirt-Spielplatz verwandelt. Zwei riesige Landehügel auf die sechs Absprungrampen und zwei Quarter Pipes führen, stehen den FMX-Sportlern für die wildesten Tricks zur Verfügung.

Die NIGHT of the JUMPs ist die älteste und sportlich wichtigste, internationale Freestyle Motocross Serie der Welt. Fast drei Millionen Zuschauer in 17 Jahren mit Events in mehr als 21 Ländern auf vier Kontinenten und TV-Ausstrahlungen in über 100 Ländern untermauern eindrucksvoll den Stellwert der Serie.

Neben dem hochdramatischen Kampf um die EM-Punkte können sich die Zuschauer auch wieder über einige Special-Shows wie den Maxxis Highest Air, den Rockwell Best Whip Contest oder die Mountainbike-Show freuen. Zudem ermöglicht die NIGHT of the JUMPs den Fans bei der Pitparty im Fahrerlager mit den weltenbesten Freestylern Fotos zu machen, sich Autogramme zu holen oder generell einfach mal die Weltstars live zu erleben.

NIGHT OF THE JUMPS 2018

21.04.2018 – München, Olympiahalle – 19 Uhr

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und 089 49009449.