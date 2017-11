Nikolauslauf und Winterlaufserie München am 2. Dezember 2017

München, 29. November 2017 – Am 2. Dezember ist es soweit: Der Nikolauslauf bildet den Auftakt der Münchner Winterlaufserie 2017 / 2018. Dabei können die Läuferinnen und Läufer ihre Form auf der 10 Kilometer Distanz testen. Bei der zwölften Austragung werden rund 1.600 Teilnehmer im Olympiapark erwartet – sowohl ambitionierte Läufer als auch Freizeitsportler – und natürlich viele Nikoläuse, die besonders willkommen sind!

Wegen des Umbaus der Olympiaschwimmhalle startet der Lauf auch in diesem Jahr wieder vor dem Olympiastadion. Die Startunterlagen gibt es im Olympiastadion (Ehrengastbereich). Dort befinden sich auch die Duschen und Umkleiden. Die Strecke führt vorbei am ehemaligen Radstadion, dem Sommer-Tollwood-Gelände, dem Coubertinplatz, der BMW-Welt, Sealife und entlang des Olympiabergs wieder zurück zum Olympiastadion. Alle vorangemeldeten Teilnehmer erhalten ein Erinnerungsgeschenk, für Verpflegung im Ziel mit Lebkuchen und Stollen ist gesorgt. Einen Ausschank mit Erdinger Alkoholfrei wird ebenfalls wieder angeboten. Für die Sieger und Altersklassenplatzierten gibt es Ehrenpreise.

Für die kleinen Läufer wird ein Kinder- und Schülerlauf über 500 m bzw. 1,6 km ausgetragen. Und der Nikolaus kommt!

Topläufer bei den Männern sind Clemens Bleistein und Thorben Dietz, die beide Zeiten um 30 Minuten laufen können; dabei ist ebenfalls der Seriensieger des letzten Jahres, Steffen Burkert. Bei den Frauen gilt Thea Heim als Favoritin. Es werden aber erfahrungsgemäß noch einige schnelle Frauen und Männer kurzfristig nachmelden.

Wetter: Laut aktueller Wettervorhersage soll es gute Laufbedingungen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geben.

Die Nachmeldung ist am 1.12. von 17 – 19 Uhr und am 2.12. ab 12 Uhr im Ehrengastbereich im Olympiastadions möglich. Nächster Lauf der Serie: 15 Kilometer am 07. Januar. Das Finale über 20 Kilometer findet am 11. Februar statt. Serienwertung durch Zeitaddition der 3 Läufe. Der Neujahrslauf www.neujahrslauf-muenchen.de startet am 1. Januar 2018 um 12 Uhr im Hofgarten.

Weitere Info: www.laufwinter.de