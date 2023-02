Noch mehr Ideen für die Parkmeile Trudering-Neuperlach

Wildkräuterspaziergang, Picknick im Park, Sportwoche – oder etwas ganz anderes? Am Mittwoch, 1. März, sind wieder die Ideen der Anwohner*innen der Parkmeile Trudering-Neuperlach gefragt. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung und das Studio Stadt Region Architekten & Stadtplaner laden alle Interessierten ein, gemeinsam Ideen für temporäre Projekte auf geeigneten Flächen zwischen dem Landschaftspark Riem und Hachinger Tal im Jahr 2023 auszuarbeiten und umzusetzen. Und damit anzuknüpfen an den großen Erfolg im vergangenen Jahr mit mehreren Themenspaziergängen, einem Rad-Aktionstag und einem Zeichenkurs im Grünen.

Die Ideenwerkstatt findet am 1. März von 18 bis 20 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Waldperlach, Im Gefilde 4, statt. Anmeldung zur Ideenwerkstatt per E-Mail an parkmeilen-aktionen@studio-stadt-region.de.