Nonstop von München nach Las Vegas: Eurowings Discover fliegt ab sofort zwei Mal pro Woche in Nevadas glitzernde Metropole

Mit dem Auftaktakt der Sommerflugplanperiode hat die Fluggesellschaft Eurowings Discover ihre neue Nonstop-Verbindung von München in die US-Glücksspielmetropole Las Vegas eröffnet. Am Sonntag, den 27. März 2022, startete erstmals ein Langstreckenflugzeug der im vergangenen Jahr gegründeten Airline von München in die Wüstenstadt im US-Bundesstaat Nevada.

Pünktlich um 12:45 Uhr verließ der Airbus A330-300 mit der Flugnummer 4Y056 und knapp 300 Passagieren an Bord den Münchner Airport, um rund 12 Stunden später auf dem Harry Reid International Airport in Las Vegas zu landen.

Angeboten wird die Strecke nach Las Vegas jeweils freitags und sonntags ab München. Die einhundertprozentige Lufthansa Tochter Eurowings Discover bedient von München aus ab sofort auch weitere attraktive touristische Langstreckenziele. Neben Las Vegas werden in diesem Sommer noch Cancun in Mexico und Punta Cana in der Dominikanischen Republik angeflogen. Eurowings Discover Chief Revenue Officer Marco Götz (rechts) und Thomas Kube, Leiter Route and Passenger Development bei der Flughafen München GmbH, gaben mit dem traditionellen Ribbon Cutting den Luftweg von München nach Las Vegas für den Erstflug frei.