Notfallrettung auf einer Baustelle

Harthauser Straße – Am Montagvormittag haben Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst einen Bauarbeiter von einem Dach gerettet.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden auf eine Baustelle im Münchner Süden alarmiert, wo sie einen Bauarbeiter auf einem Dach vorfanden, der an einem internistischen Problem litt. Wegen des Zustands des Patienten und der schwierigen Zugänglichkeit forderten sie einen Notarzt sowie weitere Einheiten der Feuerwehr München an.

Um den Bauarbeiter vom Dach auf den Boden zu bringen, nutzten die Einsatzkräfte eine Schleifkorbtrage und einen Baustellenkran. Dabei wurden sie vom anwesenden Kranfahrer unterstützt. Mitglieder der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr München betreuten den Patienten durchgehend. Das war die schnellste, sicherste und zugleich schonendste Art, den Mann auf Erdgleiche zu bringen. Anschließend konnte er durch die Besatzung eines Rettungswagens für die weitere Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht werden.