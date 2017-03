Notruf: „Meine Katze sitzt in der Waschmaschine und …“

Ein etwas anderer Notruf ging am 01.03.2017 bei der Leitstelle der Feuerwehr München ein. Eine Frau wählte die „112“ und berichtete völlig aufgelöst, dass ihre Katze in der Waschmaschine sitzt, die Türe zu sei und Wasser in die Maschine läuft.

Der Disponent, welcher den Ernst der Lage sofort erkannte, wies die Dame an sofort die Waschmaschine abzuschalten. Danach erklärte der Feuerwehrbeamte der Dame und zwei anwesenden Herren, wie das Wasser mittels Flußensieb abzulassen sei. Das Vorhaben glückte und die Katze konnte mittels der Notentriegelung der Türe unbeschadet – ohne Schleudertrauma – aus der Wäschetrommel gerettet werden.