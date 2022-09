Nur für Jungs: „Highland Games“ im Münchner Norden am 8. Oktober 2022

Ausdauer, Kraft, Konzentration, Geschick und Teamgeist: Das brauchen Jungs bei den Highland Games! Diese Spiele locken mit so ungewöhnlichen Disziplinen wie Heusackweitwurf, Bogenschießen oder Fass rollen. Die Highland Games stammen aus den schottischen Highlands, dort haben sie ei-ne Jahrhunderte alte Tradition und sind längst weltberühmt. Der Kreisjugen-dring München-Stadt (KJR) lässt sie an der Münchner Nordheide seit nunmehr 15 Jahren auch in München aufleben und lädt alle Jungen von 7 bis 15 Jah-re ein, hier ihre Kräfte und ihr Können zu messen.

Start ist am Samstag, den 8. Oktober, um 13 Uhr im Kinder- und Jugend-raum Riva Nord an der Ingolstädter Straße 243.

In Zweierteams treten die Jungen in rund 15 Disziplinen mit- und gegenei-nander an. Dazu gehört neben den schon genannten Spielen auch „Throw the knife“ (Messerwerfen), „Bag-battle“ (Sackdreschen) oder „Putting the stone“ (Kugelstoßen). In anderen Wettbewerben müssen die Jungs die Höhe von Bäumen möglichst genau schätzen oder einen Baumstamm werfen.

Mal Kraft, mal Köpfchen

An manchen Stationen ist Kraft von Vorteil, an anderen ist eher Köpfchen ge-fragt. So müssen die Teilnehmer etwa bei der „Da-Vinci-Brücke“ eine Holzbrü-cke bauen. Das allerdings ganz ohne Nägel und Schrauben, dafür mit guten Ideen und gekonnten Griffen.

Die Disziplinen und Herausforderungen für die Jungen sind jedoch nicht im-mer gleich. Neben dem schon erwähnten Kugel- oder eher „Steinstoßen“ ist auch das Gälische Kegeln wieder mit im Programm. Dabei müssen die Kegel mit einem Wurfholz umgestoßen werden, das am Seil an einem Dreibein baumelt.

Weitere Stationen sind beispielsweise das Bogenschießen, der Moorlauf und das verzwickte „Horseshoe throwing“, bei dem Hufeisen so geworfen werden müssen, dass sie am Zielstab hängen bleiben.

Einst Leibwächter und Boten der keltischen Könige

Die Highland Games stammen aus der Zeit der keltischen Könige in Schott-land. Sie wurden ausgetragen, um die stärksten und schnellsten Männer zu finden, die dann Leibwächter und Boten des Königs wurden. Gekämpft wurde sportlich, aber erbittert. „Bei uns geht es jedoch ganz ohne Blutvergießen ab“, versichert Tom Droste, der Leiter des Riva Nord, lächelnd.

Bernhard Rutzmoser, Jungenbeauftragter im KJR, will mit den Highland Ga-mes keine königlichen Boten finden. „Wir wollen Jungen die Gelegenheit geben, sich im Wettkampf in der Natur zu bewegen“, sagt der Pädagoge, der gemeinsam mit KJR-Kollegen die Highland Games organisiert und betreut. „Bei den Aufgaben sind Konzentration, Geschick, Ausdauer und Kraft gefragt“, erläutert er, „es ist für jeden was dabei.“

Die Pädagogen wollen den Jungen auch den Naturraum der Nordheide im Südosten der Panzerwiese nahebringen und sie für den rücksichtsvollen Um-gang mit der Natur gewinnen. Eine der neueren Stationen heißt etwa „Journey to the nature“. Sie bietet den Jungs knifflige und spannende Erkenntnisse zum Naturschutzgebiet, für die auch der Gebietsbetreuer Tobias Maier vom Hei-deHaus sorgt.

Nur unter Jungs

Außerdem erleben die Teilnehmer, wie es ist, einfach mal nur unter Jungen zu sein und gemeinsam Spaß zu haben. Deshalb veranstaltet der Arbeitskreis Jungen im KJR diese Spiele auch ausschließlich für Jungs.

Den Abschluss des Wettstreits bildet „tug of war“, das Tauziehen für alle. Zur Stärkung gibt es leckere Kürbissuppe und Stockbrot, das die Jungs über of-fenem Feuer selbst backen können. Und wer mag, kann beim „Kilt wickeln“ ausprobieren, wie der traditionelle schottische Männerrock richtig angelegt wird. Für original schottischen Sound sorgt wieder Mike Dahlmann von den „Claymore Pipes & Drums“ mit dem Dudelsack.

Die Teilnahme an den Highland Games ist kostenlos. Allerdings müssen sich die Jungen bis zum 5. Oktober in Zweierteams per E-Mail anmelden im RIVA Nord (riva.nord@kjr-m.de).

Das Ende ist gegen 18 Uhr. Bei „sintflutartigem Regen“, so die Veranstalter, müssen die Highland Games jedoch ausfallen. Infos dazu gibt das Riva Nord telefonisch unter 089 / 18923163.