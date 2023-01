Nußbaumpark: 15-jähriger Schüler beraubt

Am Montag, 09.01.2023, gegen 19:45 Uhr, ging ein 15-jähriger Schüler mit Wohnsitz im Landkreis München, in Begleitung eines Bekannten durch den Nußbaumpark. Aufgrund eines Telefonats fiel der Bekannte dabei etwas zurück.

In der Folge wurde der 15-Jährige von einem ihm unbekannten jungen Mann angesprochen. Dieser forderte ihn auf, ihm seine Winterjacke auszuhändigen. Der 15-Jährige verweigerte dies zunächst. Nachdem der Täter ihm aber mit der Faust am Kinn drohte, ihn zu schlagen und er zudem eine Hand in einer Jackentasche verborgen hielt, fühlte sich der 15-Jährige so eingeschüchtert, dass er sich die Jacke widerstandslos abnehmen ließ. Im Anschluss entwendete der unbekannte Täter auch noch die Geldbörse aus der Hosentasche und entfernte sich.

Bei den sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden.

Der 15-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16 – 21 Jahre alt, ca. 1,90 – 1,95 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit schwarzem Parka „Belstaff“ mit Kapuze, dunkler Hose und schwarzem Tuch vor dem Gesicht, sprach akzentfreies Deutsch,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Nußbaumparks (Ludwigsvorstadt)- Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.