O2 SURFTOWN MUC: O2 Telefónica wird namensgebender Partner für Europas spektakulärsten Surfpark

SURFTOWN MUC entsteht ein neues Wahrzeichen für München und die Region Konzept für neuen Surfpark ist auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ausgelegt

Bau schreitet nach Plan voran, offizielle Eröffnung soll im Frühsommer 2024 stattfinden

Der Telekommunikationsanbieter O 2 Telefónica und SURFTOWN® gehen eine weitreichende Partnerschaft ein: O 2 Telefónica wird namensgebender Partner von Europas spektakulärstem Surfpark. Der rund 10.000 Quadratmeter große Outdoor-Pool ermöglicht ein authentisches Surf-Erlebnis wie im Meer und das mit unterschiedlich hohen Wellen. Für die Besucher:innen bietet der nachhaltig konzipierte Surfpark ein Sport-, Trainings- und Freizeiterlebnis für die unterschiedlichsten sportlichen Ansprüche und Altersgruppen. Die offizielle Eröffnung der O 2 SURFTOWN MUC ist für den Frühsommer 2024 geplant.

„München gilt mittlerweile als die Surfhauptstadt Deutschlands – obwohl wir fast 1000 Kilometer von der Küstenlinie entfernt sind. Mit O 2 SURFTOWN MUC holen wir das Meer nach München und erweitern das Freizeitangebot der Stadt München und der Region um eine neue Attraktion für die ganze Familie. Wir schaffen eine nachhaltige Alternative zu CO2-intensiven Reisen ans Meer“, sagt Chris Boehm-Tettelbach, Gründer und CEO von SURFTOWN® und seit Jahrzehnten passionierter Surfer. „Es macht uns stolz mit O 2 einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der nicht nur in der Kommunikationsstrategie mit uns auf einer Wellenlänge liegt. O 2 teilt unsere Werte und steht für die Verbindung von Menschen. Das war für uns von Anfang an eine wichtige Motivation bei der Planung unserer Anlage.“

„Wir sind stolz, als Münchner Unternehmen namensgebender Partner dieses außerordentlichen Projekts zu sein, das ein weiteres Wahrzeichen für München und Bayern werden wird. Das Konzept ist innovativ und nachhaltig, verbindet Menschen jeden Surflevels und macht unseren ‚o2 can do‘-Spirit erlebbar. Unsere Partnerschaft ist daher ein ‘perfect match’“, erläutert Michael Falkensteiner, Director Brand & Marketing Communications O 2 Telefónica.

Die Kooperation umfasst neben der Namensgebung auch die Präsenz der Marke O 2 auf der Surfanlage.

Ein Surf-Erlebnis wie im Meer

Der organisch geformte Surf-Pool hat eine Oberfläche von rund 10.000 Quadratmetern bei einer maximalen Wassertiefe von etwa drei Metern, die – wie im Meer – zum Rande des Beckens hin abnimmt. Auch das angeschlossene Surf-Center greift das Wellenthema architektonisch auf und erinnert an die Form einer brechenden Welle. Im Ganzen entsteht eine Anlage, die sowohl Sportler:innen als auch der allgemeinen Öffentlichkeit einen hohen Freizeitwert bietet: Eine Outdoor Fitness Area, ein Kinderspielplatz, ein Strandbereich mit großzügigen Liegeflächen sowie ein zeitgemäßes Gastro-Konzept sollen das Lebensgefühl “Surfen“ transportieren. Erzeugt werden die dem Meer nachempfundenen Wellen durch ein pneumatisches Kammersystem, das den Überdruck in Wellenenergie umwandelt und Wellen von 30 cm bis über zwei Meter Höhe generieren kann.

Innovative Konzepte für Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität

O 2 SURFTOWN MUC strebt CO2-Neutralität an – vom Mobilitätskonzept, also der Erreichbarkeit der Anlage, über den Ressourcenverbrauch sowie das Energiekonzept bis hin zur Beschaffung. Dazu gehören ein An- und Abreise-Bonussystem in der SURFTOWN® App, E-Bike und Auto-Ladestationen, eine Mitfahrbörse, lokale und zertifizierte Lieferanten für kurze Lieferketten in der Gastronomie sowie die größtmögliche Deckung des Energiebedarfs der Surfanlage und der Nebengebäude aus Photovoltaik-Anlagen. Diese Anlagen kommen auf dem Grundstück sowie einer lokalen Freifläche zum Einsatz. Auch die Wasserversorgung ist so konzipiert, dass das am Standort reichlich vorhandene Grundwasser in Kombination mit dem anfallenden Regenwasser in einem Kreislaufsystem mit spezieller Aufbereitungsanlage zirkuliert.

Dazu kommen die Opportunitätsemissionen, also der wegfallende CO2-Verbrauch, wenn echte Surf-Fans nicht ans Meer fliegen oder fahren müssen: „Wir sehen das lokale Surfen als CO2-Footprint-freundliche Alternative“, sagt Chris Boehm-Tettelbach. „Ein durchschnittlich aktiver deutscher Surfer verursacht im Jahr etwa 5,4 Tonnen CO2 und surft dabei nur ungefähr 170 Wellen unterschiedlicher Qualität. In der O 2 SURFTOWN MUC wird dies in ein paar Surf-Sessions und für einen Bruchteil des CO2-Ausstosses möglich sein.“

Die Gemeinde Hallbergmoos unterstützt die Anlage

Die Gemeinde Hallbergmoos hat das Projekt O 2 SURFTOWN MUC von Anfang an unterstützt; sie hat das Gelände in unmittelbarer Nähe zum Flughafen München im Jahr 2019 zur Neugestaltung freigegeben. Dabei soll die Anlage nicht nur Sportler:innen und externe Gäste anziehen, sondern auch für die Einwohner von Hallbergmoos und die Angestellten des umliegenden Munich Airport Business Parks einen Mehrwert bieten und Lebens- und Aufenthaltsqualität für alle schaffen.