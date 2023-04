Oase auf Asphalt – Eröffnung der Kulturinsel vor dem Gasteig HP8

Mit Jam-Sessions, Live-Musik und einer großen Party eröffnet der Gasteig HP8 am 22. April seine Kulturinsel: In Zusammenarbeit mit dem Kollektiv „Die Städtischen“ wird der Platz vor der Halle E eine städtische Oase zum Gärtnern, Kreativsein oder einfach nur Verweilen.

Schluss mit dem grauen Asphalt: Hochbeete, eigens angefertigte Holzbänke und ein offener Bücherschrank verwandeln den Platz „Am Kulturkraftwerk“ im Rahmen des Flower Power Festivals in eine grüne Kulturinsel. Flexible Module können in Absprache mit dem Gasteig je nach Bedarf als Sitzfläche, Bühne oder Aktionsfläche immer wieder neu zusammengestellt werden. Ein Schwarzes Brett dient dem Austausch kreativer Ideen: Spontane Konzerte, Diskussionen, Spielenachmittage, gemeinschaftliche Pflanzaktionen oder einfach entspanntes Chillen – der Platz „Am Kulturkraftwerk“ bietet dafür den ganzen Sommer über Raum.



„Kultur für alle, immer und überall, das ist mein Ziel“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. Die Kulturinsel ermöglicht genau das: Sie will belebt und bespielt werden – von der Nachbarschaft, aber auch von den Besucherinnen und Besuchern des Gasteig HP8. „Je mehr hier los ist, desto besser.“



Was auf dieser neuen Kulturinsel alles möglich ist, wollen „Die Städtischen“ und der Gasteig am Samstag, 22. April zeigen: Ab 14 Uhr darf unter dem Motto „Kräuterwiese“ gemeinsam gegärtnert werden. Wachsen zum Beispiel Lavendel, Salbei, Thymian oder Pfingstnelken im heimischen Garten oder auf dem Balkon im Überfluss? Gerne unter mitmachen@gasteig.de melden, Pflanzen einpacken und damit vorbeikommen!

Ab 16 Uhr testen Musiker wie Cellz, die Influencerin Queen Lizzy, die Band Johnny Fab Kaufmann und Tänzer*innen die neue Fläche, bevor diese ab 19:15 Uhr bei der ersten großen Community-Jam-Session für alle offen ist. Wer spontan Lust hat aufzutreten, kann sich bei den Städtischen unter diestaedtischen@hotmail.com anmelden.

Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft wird danach ab 22 Uhr im Saal X bei freiem Eintritt zu elektronischer Musik der DJs Chico & Iko, KamiKatze, Polaster und Cosimoto ordentlich weitergefeiert.



„Unsere Eröffnungsfeier soll ein Eisbrecher für die spätere Nutzung sein“, sagt Daniel Wolfram von den „Städtischen“. Die Kulturinsel wird ein Beweis dafür, wie kreativ und aktiv öffentlicher Raum in einer Stadt wie München genutzt werden kann. „Jede*r soll mitbekommen: Hier ist ein Platz, wo alle hingehen und sich wohlfühlen können.“

Eröffnung der Kulturinsel

Samstag, 22. April, ab 14 Uhr

Gasteig HP8

Platz „Am Kulturkraftwerk“

Eintritt frei



Veranstaltungsprogramm:

14 Uhr: gemeinsames Bepflanzen der Beete

16:00 Uhr + 17 Uhr: Cellz, Sänger, Saxophonist und Rapper

17:15 Uhr: Queen Lizzy, Model, Poetry Slammerin, Influencerin und Aktivistin

17:45 Uhr: Tanzperformance

18:15 Uhr: Johnny Fab Kaufmann, fünfköpfige Band im Bereich des Indie-Genres

Ab 19:15 Uhr: Community-Jam-Sessions

Ab 22:00 Uhr: Party zu elektronischer Musik im Saal X mit den DJs Chico & Iko, KamiKatze, Polaster und Cosimoto