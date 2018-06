OB Dieter Reiter eröffnet das Münchner Stadtgründungsfest 2018

Münchner Stadtgründungsfest 2018 – Am Wochenende 16. und 17. Juni 2018 feierte die Landeshauptstadt München mit dem Stadtgründungsfest ihren 860. Geburtstag. Grund genug, um zum Mitfeiern in die Altstadt zu kommen. Es durfte getanzt und gesungen werden, die Musi spielte auf, Brauchtumspflege wird lebendig und Biergärten luden zum Verweilen ein. Die Big Band der Hochschule München stimmte am Samstag ab 10 Uhr auf den Stadtgeburtstag ein. Nach dem Elf-Uhr-Läuten des Glockenspiels am Rathausturm fand die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dieter Reiter statt. Musikalisch wurde der Festakt umrahmt von den „Wonnebeats“, einer groovenden Frauenpower-Formation, die Percussion und Dreigesang, Ska und Latin bis zum Gstanzl-Galopp stilsicher und fröhlich verbinden.