OB Reiter fordert bessere Entsorgung an Wertstoffinseln

Übervolle Container an den Wertstoffinseln und liegengelassener Müll hatten in diesem Jahr immer wieder für Probleme in München gesorgt. In einem Schreiben an die Entsorgungsfirma Remondis, die für den Abtransport der Wertstoffe und die Sauberkeit an Wertstoffinseln zuständig ist, fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter diese nun auf, gerade zum bevorstehenden Jahreswechsel eine verlässliche Entsorgung sicherzustellen.

Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:

„Der Jahreswechsel steht bevor und damit eine Phase, die nach den Erfahrungen aus dem letzten Jahr besondere Anforderungen an die Entsorgung der Wertstoffinseln in München darstellt. Wie Sie wissen, war die Situation im vergangenen Jahr, insbesondere bei der Altglasentsorgung, ausgesprochen unbefriedigend. Übervolle Container und tagelange Ablagerungen von Flaschen und anderen Verpackungsabfällen auf den Gehwegen überall in der Stadt haben nicht nur zu massiver Kritik aus der Bevölkerung geführt, sondern stellten auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Münchner*innen dar.

Die Landeshauptstadt kann und wird eine solche Situation nicht noch einmal hinnehmen. Einen derartigen Vertrauensverlust durch die Münchner*innen können wir uns als Landeshauptstadt nicht erlauben. Ich möchte daher mit allem Nachdruck an Sie appellieren, für den bevorstehenden Jahreswechsel eine deutlich verbesserte und verlässliche Entsorgung sicherzustellen. Die Landeshauptstadt München erwartet, dass sich die Ereignisse des vergangenen Jahres nicht wiederholen. Die Sicherheit unserer Bürger*innen, die Sauberkeit Münchens und das Vertrauen der Münchner*innen haben für mich oberste Priorität.“