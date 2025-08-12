OB Reiter gibt Startschuss für den MARATHON MÜNCHEN 2025

München, 12. August 2025 – Oberbürgermeister Dieter Reiter übernimmt die Schirmherrschaft für den MARATHON MÜNCHEN by Brooks. Am Sonntag, 12. Oktober, wird er den Startschuss für den Hauptlauf geben.

„Der Marathon bringt Menschen aus der ganzen Stadt zusammen: auf der Strecke, vorbei an den Wahrzeichen unserer Stadt, im Ziel“, sagt OB Reiter. „Ich freue mich, den Lauf in diesem Jahr persönlich zu eröffnen und danke allen Beteiligten – insbesondere den ehrenamtlichen Helfer*innen, den Einsatzkräften und auch den städtischen Dienststellen – für ihren Einsatz.“

Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks zählt mit über 25.000 Läufer*innen und rund 250.000 Zuschauer*innen zu den größten Sportveranstaltungen Deutschlands. Die Strecke führt mitten durch München – vorbei an Siegestor, Marienplatz, Sendlinger Tor, Odeonsplatz, durch das Werksviertel und den Englischen Garten. Zahlreiche Viertel wie Schwabing, Ludwigsvorstadt, Lehel, Bogenhausen und Haidhausen werden durchquert, bevor das Ziel im Olympiapark erreicht wird.

„Dass der Oberbürgermeister den Marathon persönlich eröffnet, freut uns sehr“, sagt Fabian Schäfer, Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH, dem Veranstalter des Marathons. „Der Lauf steht für Bewegung, Begegnung und das Münchner Lebensgefühl.“

Zum Programm des Marathon-Wochenendes am 11. und 12. Oktober gehören neben dem Hauptlauf auch der Halbmarathon, der 10-Kilometer-Lauf, ein Kids Run sowie das zweitägige Runners Festival im Olympiapark.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.marathonmuenchen.org