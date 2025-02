OB Reiter ruft auf: „Wählen gehen für Demokratie und Menschenrechte!“

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat heute die Plakatierung der Kampagne „Die Würde des Menschen ist unantastbar! Wählen gehen für Demokratie und Menschenrechte.“ gestartet. Zusammen mit Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, brachte der OB heute das erste Kampagnenplakat auf einer Litfaßsäule am Viktualienmarkt an.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Unsere Demokratie braucht das Engagement von jeder und jedem Einzelnen von uns. Immer wieder aufs Neue. Daher appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, gehen Sie wählen, wählen Sie demokratisch! Es steht viel auf dem Spiel. Der Schutz der Menschenrechte ist ein zentraler Teil im Grundgesetz der Bunderepublik Deutschland. Nicht umsonst lautet der erste Artikel: ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar.‘“

Dies gelte, so der Oberbürgermeister weiter, nicht nur für Menschen mit deutschem Pass, sondern für alle Menschen, die in Deutschland leben und sich hier aufhalten – egal, welcher Religion, Herkunft, sexueller oder geschlechtlicher Identität sie seien.

FCB-Präsident Herbert Hainer: „Vielfalt bereichert – das sieht man nicht nur in einem Sportverein wie dem FC Bayern, sondern in unserer gesamten Gesellschaft. Spaltenden Kräften, die die Demokratie aushöhlen, müssen wir geschlossen mit Zusammenhalt begegnen. Wer gleichgültig zuschaut, liefert die Demokratie ihren Feinden aus. Was wir heute machen und was nicht, bestimmt unsere Zukunft. Daher lautet unser Appell: Wählen gehen! Zeichen setzen gegen Ausgrenzung, für Zusammenhalt – und für die Werte unserer Demokratie!“

Die Plakatkampagne läuft vom 10. bis zum 23. Februar. In diesem Zeitraum werden etwa 1.000 Plakate im Stadtgebiet angebracht.

Die Initiative zur Kampagne geht vom Münchner Demokratiedialog aus, den Oberbürgermeister Reiter in regelmäßigen Abständen einberuft. Der FC Bayern ist mit seiner Initiative „Rot gegen Rassismus“ Teil des Münchner Demokratiedialogs.

Die Plakate sind in den Formaten DIN A1, DIN A3 und DIN A4 vorrätig und können über fgr@muenchen.de bezogen werden.