OB Reiter zu Krisenplänen und Veranstaltungsabsagen

Das Robert Koch-Institut hat heute ganz Italien zum Corona-Risikogebiet erklärt sowie die Kommunen aufgefordert, ihre Krisenpläne zu aktivieren. Dazu erklärt Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich habe bereits am 28. Februar unseren Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen, der seither täglich tagt. Wir haben unsere Strukturen aufgebaut und werden sie jetzt zügig ausbauen, um die Herausforderungen durch das Corona-Infektionsgeschehen bestmöglich bewältigen zu können.“

Bürgertelefon: Kapazitäten werden aufgestockt

Unter Leitung des Oberbürgermeisters hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) heute das KVR beauftragt, die Kapazitäten für das Corona-Bürgertelefon der Stadt unter 233-44740 von bislang 12 auf nun 20 Leitungen auszuweiten. Allein am gestrigen Montag verzeichnete das Bürgertelefon, das täglich von 8 bis 18 Uhr geschaltet ist, fast 1.400 Anrufe.

Speziell für die Schulleitungen wurde eine eigene Hotline eingerichtet, die nun alle notwendigen Informationen direkt bei einem eigenen Ansprechpartner in der Gesundheitsbehörde abfragen können.

Für München wurde festgelegt, dass Schulen grundsätzlich 14 Tage geschlossen werden, wenn es bei ihnen einen bestätigten Corona-Fall gibt.

Aufführungen in städtischen Theatern werden abgesagt

Die Entscheidung des Freistaats, alle Veranstaltungen über 1.000 Teilnehmer bis zum Ende der Osterferien am 19. April zu untersagen, hatte OB Reiter heute Vormittag mit Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml in einer Telefonkonferenz besprochen. Danach werden auch in München alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern – natürlich auch Fußballspiele – jetzt nicht mehr stattfinden können. Für Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmer hat der Freistaat einheitliche Bewertungskriterien zugesagt, die in den nächsten Tagen vorliegen sollen.

Da der Freistaat angekündigt hat, sämtliche Opern- und Theateraufführungen sowie Konzerte in staatlichen Häusern abzusagen, hat der Oberbürgermeister entschieden, dass dies auch für alle städtischen Häuser, wie etwa die Philharmonie, das Deutsche Theater, die Kammerspiele und das Volkstheater, gilt.

“München ist gut aufgestellt”

OB Reiter: „Ich danke dem Ministerpräsidenten ausdrücklich für seine Bereitschaft, ein bayernweit einheitliches, abgestimmtes Handeln der Behörden sicherzustellen. Das wird die Akzeptanz für leider unvermeidliche Maßnahmen in der Bevölkerung sicher deutlich erhöhen. Ich verstehe aber auch die Sorgen und Nöte der Veranstalter. Die Stadt prüft deshalb, ob und inwieweit wir hier unterstützen können.“

Und an die Münchnerinnen und Münchner appelliert Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Bitte bewahren Sie Ruhe. München ist gut aufgestellt und wird – angepasst an die Lage – alle notwendigen Maßnahmen frühzeitig ergreifen. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.

Ich habe volles Verständnis dafür, dass die jetzt leider notwendigen Absagen von Veranstaltungen für viele ärgerlich sind. Aber jetzt muss der Schutz der Gesundheit einfach Vorrang haben. Ich bitte Sie deshalb auch ganz herzlich, übernehmen Sie mit Verantwortung beim Kampf gegen das Coronavirus. Das gilt ganz besonders für alle, die in den letzten Tagen in einem Risikogebiet waren: Bitte vermeiden Sie für 14 Tage nach Ihrer Rückkehr jeden unnötigen Kontakt und bleiben Sie möglichst zuhause.“

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation in München gibt es unter muenchen.de/corona.