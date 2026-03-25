OB Reiter zu seiner gesundheitlichen Situation

Aus gesundheitlichen Gründen hat Oberbürgermeister Dieter Reiter nach der OB-Stichwahl am vergangenen Sonntag die Amtsgeschäfte nicht wieder aufnehmen können. Nun erklärt er die Ursache hierfür: „Leider habe ich in den letzten Wochen und Monaten körperliche Warnsignale ignoriert, Erkrankungen nicht auskuriert. Ich musste mich daher leider unmittelbar nach der Wahl in ärztliche Behandlung begeben. Das Ergebnis ist nun eine doch ernsthaftere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System, die mich neben medikamentöser Behandlung zu längerfristiger Ruhe und Erholung zwingt. Selbstverständlich werde ich mich von den Münchnerinnen und Münchnern noch in geeigneter Form verabschieden und die Amtsgeschäfte persönlich an meinen Nachfolger übergeben.“
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