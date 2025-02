OB Reiter zum Tod eines zweijährigen Mädchens und seiner Mutter

„Leider haben sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Das zweijährige Mädchen und seine Mutter, die beide bei dem brutalen Anschlag auf den Demonstrationszug am Donnerstag schwer verletzt wurden, sind gestorben. Meine Gedanken sind bei der Familie der Ermordeten und ihren Verwandten und Freunden. Die Mutter war eine städtische Mitarbeiterin. Sie und ihre Tochter wurden ermordet, als sie für ihre gewerkschaftlichen Rechte auf die Straße gegangen ist. Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen. Wir werden der Familie alle nur erdenkliche Unterstützung in dieser düsteren Zeit anbieten.“

