OB Reiter zur Altersgrenze für Bürgermeister*innen

Statement von Oberbürgermeister Reiter zur Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten, die Altersgrenze für Bürgermeister*innen und Landrät*innen abschaffen zu wollen:

„Schön, dass der Ministerpräsident meiner Argumentation folgt und diesen unverständlichen Teil des Gesetzes aufheben will. Alles weitere wird sich – sollte die bayerische Staatsregierung das so beschließen – frühestens in zwei Jahren ergeben. Erst dann wird sich entscheiden, ob mich meine Partei noch einmal aufstellt, wenn ja und wenn ich weiter fit bin, werde ich eine erneute Kandidatur natürlich mit meiner Familie besprechen. Und am Ende entscheiden die Münchner Wählerinnen und Wähler darüber, wen sie in diesem Amt sehen wollen. Deshalb ist es für mich ja auch unverständlich, dass ausgerechnet für das Amt des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin, die direkt gewählt werden, eine Altersgrenze gilt. Es ist höchste Zeit, dass diese Bestimmung der Vergangenheit angehört.” So OB Reiter.