OB Reiter zur Entwicklung der Corona-Inzidenz: Maskenpflicht am Platz für Grundschulkinder aufheben

Die Corona-Inzidenz ist in München heute seit mehr als zehn Monaten erstmals wieder einstellig. In seinem Statement zur aktuell positiven Entwicklung fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter die Bayerische Staatsregierung auf, die Maskenpflicht am Platz für Grundschulkinder aufzuheben: „Ich bin sehr erleichtert, dass sich die positive Entwicklung der Corona-Inzidenz in München seit mehreren Wochen fortgesetzt hat und die Inzidenz heute erstmals seit vielen Monaten wieder einstellig ist. Dies ist insbesondere durch die erfreulicherweise immer noch hohe Disziplin der allermeisten Münchnerinnen und Münchner erreicht worden – dafür danke ich herzlich!

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber wir sind auf einem guten Weg. Die Impfungen kommen voran, wenn auch wegen fehlendem Impfstoff immer noch zu langsam. Mehr als eine Million Impfungen sind mittlerweile in München erfolgt. Auch hier geht mein Dank an die Münchnerinnen und Münchner, die trotz der Verzögerungen beim Impfstoffnachschub mit Geduld auf ihre Termine warten und hoffentlich bald alle ein Impfangebot haben werden. Ich danke auch allen Helferinnen und Helfern, ob im Impfzentrum oder bei der Stadt – ebenso den zahlreichen Hausärztinnen und Hausärzten. Wir alle zusammen haben es in München geschafft, die Corona-Krise zumindest in den Griff zu bekommen.

Und deshalb wiederhole ich meine dringende Bitte, die auch in hunderten von Nachrichten an mich artikuliert wurde und wird: In Anbetracht dieser insgesamt doch erfreulichen derzeitigen Entwicklung ersuche ich die Bayerische Staatsregierung, doch SOFORT die Maskenpflicht für die Grundschulkinder – zumindest am Platz – aufzuheben. Ich halte es in Abwägung der Belastung der Kinder durch die Maskenpflicht mit dem Ansteckungsrisiko bei der niedrigen Inzidenz und der regelmäßigen Testpflicht für absolut vertretbar, die aktuelle Regelung sofort zu ändern und die Maskenpflicht aufzuheben.

Natürlich müssen wir wegen der Ungewissheit in Sachen Delta-Variante des Virus auch weiterhin vorsichtig sein. Aber wenn Gastronomie in geschlossenen Räumen ohne Maskenpflicht am Platz möglich ist, muss auch an die Kleinsten gedacht werden. Eine Erleichterung auch hier ist dringend angezeigt!

Abschließend bitte ich alle Münchnerinnen und Münchner, auch in den kommenden Wochen und Monaten die bekannten Vorsichts- und Rücksichtsmaßnahmen zu beherzigen. Damit wir vielleicht im Spätherbst wieder ein weitgehend normales Leben führen können!“