OB-Stichwahl 2026: Briefwahl, Wahlräume, Ergebnisse

Die Stichwahl am Sonntag, 22. März, entscheidet, ob Dieter Reiter (SPD) oder Dominik Krause (Grüne) zukünftig Oberbürgermeister der Stadt München ist. 1.093.076 Wahlberechtigte (Stand: 18. März), darunter 175.902 Unionsbürger*innen, sind zur Wahl aufgerufen. Die Wahl erfolgt auf einem weißen Stimmzettel. Jede*r Wahlberechtigte hat eine Stimme. Der Musterstimmzettel ist unter muenchen.de/kommunalwahl abrufbar.

Briefwahl

Bis heute wurden 372.407 Anträge auf Briefwahlunterlagen gestellt. Wer noch Briefwahlunterlagen beantragen möchte, hat dazu persönlich bis Freitag, 20. März, um 15 Uhr im Kreisverwaltungsreferat und in den fünf Bezirksinspektionen Gelegenheit.

Münchner*innen, die bereits Briefwahlunterlagen beantragt und bis heute nicht erhalten haben, sollten sich beim Wahlamt melden oder ebenfalls zu einer Ausgabestelle im Kreisverwaltungsreferat oder in einer der fünf Bezirksinspektionen gehen. Anträge auf Ersatzunterlagen können bis Freitag, 20. März, 15 Uhr, in den Ausgabestellen im Kreisverwaltungsreferat und in den fünf Bezirksinspektionen und am Samstag, 21. März, von 8 bis 12 Uhr im Kreisverwaltungsreferat gestellt werden. Eine Übersicht über alle Ausgabestellen gibt es unter muenchen.de/ausgabestellen-briefwahl.

Wahlbriefe an das Wahlamt sollten spätestens bis Mittwoch, 18. März, in einen Briefkasten der Deutschen Post geworfen werden. Bis Sonntag, 22. März, um 18 Uhr können Wahlbriefe persönlich in die Behördenbriefkästen am Kreisverwaltungsreferat und am Rathaus sowie an den Sonderabgabestellen (nur am Wahlsonntag) eingeworfen werden.

Spontan erkrankte Wahlberechtigte können am Wahlsonntag, 22. März, bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen im Kreisverwaltungsreferat abholen lassen. Vorzulegen sind ein ärztliches Attest, eine Vollmacht und ein Ausweis der bevollmächtigten Person.

Ausgezählt wird die Briefwahl im MOC (Freimann) und in der Städtischen Berufsfachschule in der Ruppertstraße (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt).

Wählen im Wahlraum

Die OB-Stichwahl findet in den selben Wahlräumen wie am Sonntag, 8. März, statt. Die Wahlräume sind am Sonntag, 22. März, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt stehen 686 Wahlräume an 240 Standorten im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Wahlberechtigte sollten ihre weiterhin gültige Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen und ein Ausweisdokument mitbringen. Eine neue Wahlbenachrichtigung wird nicht verschickt.

Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann den Wahlraum unter muenchen.de/wahlraumfinder suchen und mit einem Ausweisdokument wählen.

Wer trotz beantragter Briefwahlunterlagen im Wahlraum wählen möchte, entnimmt den Wahlschein aus den Briefwahlunterlagen und geht mit diesem sowie einem Ausweisdokument in einen beliebigen Wahlraum im

Stadtgebiet.

Wahlhelfende

Rund 6.500 ehrenamtliche Wahlhelfende werden bei der OB-Stichwahl im Einsatz sein. Alle Wahl- und Briefwahlvorstände bestehen aus jeweils sieben Personen.

Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Das Ergebnis der OB-Stichwahl wird unter wahlen-muenchen.de veröffentlicht. Am Wahlsonntag, 22. März, ist der Stand der Wahlbeteiligung von circa 9.30 bis 17.30 Uhr abrufbar. Mit ersten validen Ergebnissen zur OB-Wahl kann voraussichtlich ab 19.30 Uhr gerechnet werden. Die Feststellung des Wahlergebnisses erfolgt im öffentlichen Wahlausschuss am Donnerstag, 26. März, 9 Uhr.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller: „Der erste Teil der Kommunalwahlen in München ist dank der Mitarbeit von vielen ehrenamtlichen Wahlhelfenden und städtischen Kolleg*innen erfolgreich und störungsfrei verlaufen. Für das Wahlamt und die ausgewählten Wahlhelfenden heißt es nun, noch einmal alle Kräfte zu sammeln, um auch die Stichwahl erfolgreich durchzuführen.“

Hilfe bei Fragen

Für Fragen steht der KI-gesteuerte Chatbot des Wahlamts unter muenchen.de/kommunalwahl zur Verfügung. Mitarbeitende sind telefonisch an der Wahlhotline unter 089/233-96233 oder per E-Mail an wahlamt.kvr@muenchen.de erreichbar.