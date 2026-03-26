OB-Stichwahl: Amtliches Ergebnis und Ergebnisse der Stimmbezirke

Der Wahlausschuss hat heute das Endergebnis der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters festgestellt. Dominik Krause (GRÜNE) wird neuer OB der Landeshauptstadt München. Er setzte sich mit 56,3 Prozent der gültigen Stimmen gegen Dieter Reiter (SPD) durch, der 43,7 Prozent der Stimmen erhielt.

Von den 25 Stadtbezirken konnte Krause 18 für sich entscheiden, Reiter sieben. Abgestimmt hatten 486.367 Wahlberechtigte, die Wahlbeteiligung lag damit bei 44,5 Prozent. Der Anteil der Briefwähler*innen betrug 61,1 Prozent. Die Endergebnisse aus allen Stadt- und Stimmbezirken sind online verfügbar unter www.wahlen-muenchen.de.

Dort sind nun auch die amtlichen Ergebnisse der Wahlen zu den 25 Bezirksausschüssen abrufbar, die der Wahlausschuss ebenfalls festgestellt hat.