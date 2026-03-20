OB-Stichwahl: Die wichtigsten Infos zu Briefwahl und Wahlräumen

Wer für die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters Briefwahlunterlagen beantragt, aber nicht erhalten hat, kann sich am morgigen Samstag, 21. März, von 8 bis 12 Uhr im Kreisverwaltungsreferat (KVR), Ruppertstraße 11, Ersatzunterlagen ausstellen lassen. Vor Ort stehen Wahlkabinen zur Verfügung, um diese auch direkt auszufüllen. Fragen zur Briefwahl beantwortet das Wahlamt unter der Hotline 089/233-96233 oder per E-Mail an briefwahl.kvr@muenchen.de.

Abgabestellen für Wahlbriefe

Wahlbriefe müssen spätestens am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr beim KVR ankommen, um ausgezählt zu werden. Diese können persönlich in die Behördenbriefkästen am KVR und am Rathaus geworfen oder an den Sonderabgabestellen (nur am Wahlsonntag) abgegeben werden. Einen Überblick über alle Abgabestellen bietet die Website www.muenchen.de/briefwahlabgabe.

Wählen im Wahlraum

Am Wahlsonntag, 22. März, findet die Stichwahl von 8 bis 18 Uhr in den selben Wahlräumen wie am Sonntag, 8. März, statt. Wahlberechtigte sollten ihre weiterhin gültige Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen und ein Ausweisdokument mitbringen. Eine neue Wahlbenachrichtigung wird nicht verschickt. Wer die Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann den Wahlraum unter www.muenchen.de/wahlraumfinder suchen und mit einem Ausweisdokument wählen.

Wähler*innen, die zwar Briefwahlunterlagen beantragt haben, aber dennoch im Wahlraum wählen möchten, müssen zusätzlich zu ihrem Ausweisdokument unbedingt den Wahlschein aus den Briefwahlunterlagen mitbringen. Ohne den Wahlschein kann diese Gruppe im Wahlraum nicht wählen.

Krank am Wahltag

Spontan erkrankte Wahlberechtigte können am Wahlsonntag, 22. März, bis 15 Uhr von einer bevollmächtigten Person Briefwahlunterlagen im Kreisverwaltungsreferat abholen lassen. Vorzulegen sind ein ärztliches Attest, eine Vollmacht sowie Ausweise oder Ausweiskopien der bevollmächtigten und der wahlberechtigten Person. Die ausgefüllten Wahlbriefe müssen ebenfalls bis 18 Uhr an eine der Abgabestellen gebracht werden.