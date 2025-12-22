Obdachlosenweihnacht 2025 im Hofbräuhaus München

Erwartet werden ca. 600 obdachlose und wohnungslose Münchnerinnen und Münchner.

Neben den festangestellten Helfern des katholischen Männerfürsorgevereins werden etwa

100 freiwillige Helfer die Gäste bedienen.

Das Küchenteam vom Hofbräuhaus arbeitet an Heilig Abend freiwillig und gerne mit.

Kardinal Reinhard Marx wird mit den Obdachlosen im festlich geschmückten Festsaal Weihnachten feiern.

Unterstützt von etwa 100 ehrenamtlichen Helfern erleben die Gäste ein reichhaltiges Weihnachtsessen (Ochsenfleischpflanzerl mit Kartoffelpüree und Gemüse) aus der Hofbräuhaus Küche.

Heilig Abend, 24.12.25, ab 18.00Uhr

Historischer Festsaal, Hofbräuhaus München, Am Platzl 9 – Google Maps >>