OBEN OHNE Open Air 2023 – Line-up komplett – 22. Juli am Königsplatz München

Am 22. Juli 2023 steigt am Königsplatz wieder das größte nicht-kommerzielle Festival im süddeutschen Raum: Das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land.

Nach dem grandiosen Vorverkaufsstart im Weihnachts-Presale und der Veröffentlichung der ersten und zweiten Bandwelle mit BHZ als Headliner, ENNIO als Co-Headliner sowie Dilla, BLVTH, anaïs, Blushy AM x Levin, Berq und Lokey ist das Open Air auf dem Königsplatz schon jetzt zur Hälfte ausverkauft.

Mit SYMBA, Verifiziert, Katha Pauer, Wa22ermann, QUEEN Lizzy, Belli und Plume ist nun das Line-up für das OBEN OHNE 2023 vollständig.

Erstmals hat dabei die Community das Programm aktiv mitgestaltet: Vier Münchner Newcomer konnten auf Instagram zum Voting aufrufen, durchgesetzt haben sich in der Abstimmung mit unglaublich hoher Beteiligung schlussendlich QUEEN Lizzy und Belli.

SYMBA gibt Einblick in den wilden Großstadtalltag, aber auch in sein Gefühlsleben zwischen Freundschaften und Rap-Star-Sein. Er ist Schauspieler und Regisseur und hat auf seiner ersten ausverkauften Tour und Festivalsaison im vergangenen Jahr gezeigt, was er kann.

Symbas Debüt ist vom Sound und Style progressiv und beispiellos und verkörpert damit eine neue Kultur im deutschen Rap. In seiner jungen, etwas punkigen Art, Rap zu machen, benötigt Symba keinerlei Sexismus und ist zwischen den Zeilen häufig politisch, ohne seine Leichtigkeit zu verlieren. Nach den großen Erfolgen von „Angels Sippen“ und „Mario Run“ ist im Januar sein langerwartetes Album „Symba Superman“ erschienen. Ist das noch Underground Hype oder der neue Berliner Sound?

Verifiziert – Mit Coolness verhält es sich so: entweder man hat sie oder eben nicht. Und die Wiener Rapperin Verifiziert hat sie. Sie kategorisiert sich ungern in ein Genre, aber wenn sie sich festlegen müsste, würde sie ihre Musik als „Cloud-Pop“ beschreiben. Also eine Kombination aus sphärischem Rap auf Lo-Fi Beats mit eingängigen Toplines des Pop. Ihre Songs handeln vom Leben und von der Liebe. Es geht um Gefühle, aber nicht nur um die oberflächlichen, sondern die echten. Es geht nicht nur um die Abenteuer, sondern auch um Banalitäten, die genauso spannend und wichtig sind.

Katha Pauers Musik spricht für sich: rotzige, pop-punkige Gitarre-Sounds, 2000er-Einfluss und ehrliche Texte, die das ausdrücken, was sich viele nicht trauen zu sagen. Melancholisch, frech und wütend – mit ihrer Musik will sie das „Unperfekte“ in jeder und jedem von uns zur Normalität machen.

Katha Pauer stand bereits 2021 mit „Emotional Club“, einem englischsprachigen Projekt, gemeinsam mit Ennio auf der Bühne des OBEN OHNE. Umso schöner ist es, dass die beiden dieses Jahr mit ihren Soloprojekten auf dem Königsplatz auftreten werden.

Bekannt wurde die Berliner Rapperin Wa22ermann über TikTok. Mit coolen Trap-Beats, lässiger Selbstverständlichkeit und lebensnahen, unverblümten Punchlines erzählt Wa22ermann in ihren Songs vom Berliner-Alltag. Dabei verkauft die Kreuzbergerin kein überspitztes Image, sondern besticht durch Authentizität. Berlin-Drill – geht das? Ganz nach dem Motto: „Ich mach, was ich will, wie türkische Ampeln“ lässt sich Wa22ermann von nichts abhalten und rappt über mal schöne, mal triste Nächte in der Hauptstadt.

QUEEN Lizzy – Rapperin, Aktivistin gegen Rassismus, Poetry-Slammerin, Influencerin, Model und Vize-Miss-Germany. Mit ihren Texten will die Münchnerin empowern. Sie klagt an und macht Mut. Ihre größte Inspiration ist die Frau, zu der sie sich selbst entwickeln will. Mit ihrer souligen Stimme rappt und singt sie auf Deutsch und Englisch. Im Mittelpunkt stehen oft Drum-Elemente, teils geprägt von Beats mit west- und südafrikanischem Touch. Die 22-jährige Künstlerin stand bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit Gündalein auf der Second Stage des OBEN OHNE Open Airs.

Belli – Musik begleitet die 20-jährige Musikerin aus Freising schon ihr ganzes Leben. Mit fünf fing sie an, Klavier zu spielen, mit zwölf hat sie ihren ersten Song geschrieben und aufgenommen, professionelle Musik macht sie seit 2020. Das Know-how dazu hat sie sich während der Corona-Pandemie selbst angeeignet. Ihre Songs sind sehr unterschiedlich. Angefangen hat sie als Singer-Songwriterin im Indie-Sound mit Bedroom-Pop, während sie sich heute eher im Deutsch-Rap und Trap bewegt. Musik ist wie ihr Tagebuch, sagt sie, denn ihre Texte sind sehr persönlich und handeln von Dingen, die in ihr vorgehen. Als Inspiration dienen ihr Eindrücke aus ihrem Alltag und ihre Freunde, die ebenso Musik machen.

Plume steht für herausstechende Synths, tiefe Gitarren, stimulierende Beats und Gesang, der im Kopf bleibt Die junge Münchner Band hat mit ihrem elektrisierenden Sound das Publikum im Griff und liefert unvergessliche Darbietungen. In ihrem genreübergreifenden Sound findet man Elemente von Rock, Electronic und Pop bis hin zum Metalcore oder Darkwave. Im vergangenen Jahr machten die fünf Musiker mit dem ersten Platz beim „Sprungbrett“ und dem „Running For The Best“ auf sich aufmerksam.

Wer eine Juleica hat, erhält das Ticket für das Open Air weiterhin kostenlos, mit München-Pass bekommt man das Ticket für 3 Euro (zzgl. VVK-Gebühr). Schwerbehinderte Menschen (Grad der Behinderung mind. 50 und B im Behindertenausweis) haben die Berechtigung, eine Begleitperson mitzunehmen. Der Eintritt für die Begleitperson ist kostenfrei. Alle Infos und Tickets unter www.oben-air.de/tickets.

Hintergrund

Das OBEN OHNE Open Air der Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land ist das größte nicht-kommerzielle Festival im süddeutschen Raum. Das Festival ist seit 1998 ein wichtiger Bestandteil der Münchner Musikszene und hat auch in der überregionalen Festivalszene einen festen Platz. Ziel ist es, jungen Menschen bei kostengünstigem Eintritt interessante nationale und internationale Bands zu bieten sowie jungen und aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern zu einem großen Auftritt zu verhelfen. Ab 12 Jahren dürfen die Jugendlichen ohne Erziehungsberechtigte bis zum Veranstaltungsende auf dem Festivalgelände bleiben, Kindern unter sechs Jahren ist der Besuch des OBEN OHNE leider nicht gestattet.

In aller Kürze:

OBEN OHNE Open Air

22.07.2023

München – Königsplatz

Ticketsale via www.oben-air.de/tickets